Boksster Fontijn door onzekere tijd nu ook personal trainer: 'Wilde niet nog maanden afwachten'

Nouchka Fontijn geldt al jaren als de beste en meest succesvolle boksster van Nederland. Maar de Schiedamse is sinds kort ook in te huren als personal trainer. "We hebben flyers gemaakt en rondgestuurd en het is heel goed gaan lopen", zegt ze in het onderdeel In The Sportlights op Radio Rijnmond.

Voor Nouchka is het een nieuwe baan. "Ik gaf al wel wat trainingen, maar na twee weken binnen zitten dacht ik: dit gaat 'm niet worden, nog maanden zo afwachten." Daarom geeft ze nu fysieke trainingen en bokslessen in de tuin bij mensen of in een park in de buurt. "Daarmee hebben we ingespeeld op de sluiting van de sportscholen. Het is een bezigheid, maar ook een bron van inkomsten." Inmiddels geeft ze gemiddeld wel tien tot twaalf trainingen per week.

Coronadagboek

Lange tijd zat ze met haar vriend en coach Abdul Fkri in quarantaine. "En met de hond die ervoor zorgde dat je een excuus had om toch naar buiten te gaan", voegt ze lachend toe. In de afgelopen tijd hield ze ook een coronadagboek bij. "Nu zitten we er middenin, maar over dertig jaar besef je wat voor bijzondere tijd dit was. Althans: dat hoop ik, dat het een eenmalig ding was."

Op Radio Rijnmond leest Nouchka een stukje voor uit haar dagboek dat ze schreef in de elfde week van haar 'semi-quarantaine'. "De eerste weken voelden we ons heel nutteloos in huis. Toen hebben we ook echt even niet getraind, maar nu hebben we veel meer onze draai gevonden. We trainen elke dag iets, vooral in de tuin, nu ook onze tweede sportschool op de parkeerplaats is afgezet in verband met hangjongeren. De eerste week was het echt zoeken naar iets nuttigs. In een hele week was dan het matras verplaatsen het enige nuttige dat we dan deden."

Trauma

Het trauma dat ze overhield aan haar trip naar Rusland in oktober vorig jaar, toen ze haar wereldtitel moest inleveren na protest van haar tegenstandster, heeft ze in de coronaperiode een plekje kunnen geven. "Dat is wel een beetje naar de achtergrond, zeker weten."



Of de topsportster een stip aan de horizon heeft om naartoe te werken? "Dat in elk geval de sportscholen op 1 juli weer een soort van opengaan, dat is een stipje. De agenda is wel gewoon echt leeg. Ik probeer wel een beetje fit te blijven, maar je moet niet denken dat ik net zo fit ben als ik gewoon aan het boksen zou zijn. Dat is wel een ander level van fit zijn. Ik maak me daar ook niet zo druk om, want heel Europa ligt stil." Vanaf september hoopt Nouchka de schade weer in te halen.