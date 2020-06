In een woning aan de Albert Camusplaats in Rotterdam-Ommoord trof de politie maandagavond een zwaargewonde man aan. Hij is direct overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is nog onduidelijkheid wat zich in of nabij de woning heeft afgespeeld. Het is volgens de politie niet duidelijk of de man gevallen is of dat er sprake is van een misdrijf. Er zijn wel twee mannen in de buurt aangehouden. Hun rol en betrokkenheid wordt onderzocht.