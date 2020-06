Het weer van vandaag: volop zomer

Vandaag schijnt de zon volop. In de ochtend waait er een zwakke zuidoostenwind, waardoor de temperatuur in heel de regio snel oploopt. Aan het begin van de middag ligt de temperatuur rond de 24 graden. 's Middags steekt er een zwakke zeewind op, waardoor het pal aan zee wat afkoelt. In het oosten van de regio kan de temperatuur lokaal oplopen naar 26 of 27 graden.