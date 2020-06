Puttershoek loopt massaal uit voor jarige dorpsgenoot Marco (30)

'Niet leuk', zegt Marco in duidelijke taal over de afgelopen maanden. Ineens kon hij niet meer naar de voetbalclub, mocht hij niet meer werken en zaten spontane fietsritjes er ook niet in. 'Alleen onder begeleiding mocht hij naar buiten', zegt Daan, een goede vriendin van Bonnie. In een wereld die in de ban was van het coronavirus, viel ook het leven van Marco ineens helemaal stil.

Boosheid

Zijn zus Bonnie legt uit dat Marco in het begin vooral heel erg boos was over de situatie. "Hij was heel boos en had ook veel onbegrip. Hij kon niet helemaal begrijpen waarom dit allemaal ineens zo moest en dat is niet makkelijk om dan elke keer uit te leggen", zegt zijn zus, die wist van zijn wilde verjaardagsplannen. "Al anderhalf jaar had hij het erover, zijn 29e verjaardag was niet zo boeiend, maar met zijn 30e wilde hij een groot feest. Dat hoorde, vond hij."

"Maar vanwege corona kan het niet", zegt Marco zelf terwijl hij naast zijn versierde stoel staat. "Daarom hebben wij iets anders georganiseerd", fluistert zijn zus Bonnie ons toe. "Ik heb allemaal kennissen, dorpsgenoten en vrienden gevraagd om hier naar toe te komen en lekker veel herrie te maken."

Colonne

En aan die oproep gaven mensen massaal gehoor. Van gewone auto's tot vrachtwagens en van grote motoren tot een heleboel fietsers: vele Puttershoekers kwamen langs om Marco te feliciteren en een cadeau te geven. Het leverde de inmiddels 30-jarige Puttershoeker een stoel vol snoepgoed op en als klap op de vuurpijl een shirt van zijn favoriete club: Feyenoord.

"Ik vond het heel leuk", zegt Marco lichtelijk 'flabbergasted', die zelf geen idee had dat dit ging gebeuren. "Vooral de motoren waren heel leuk", besluit Marco, terwijl zus Bonnie glundert. "Ondanks dit 'corona-jaar' denk ik dat dit een mooie opsteker voor hem is. Echt geweldig dat zoveel mensen zijn gekomen om dit voor hem te doen."