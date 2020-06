Vlaardingse basisschool sluit de deuren tot aan de zomervakantie vanwege coronabesmettingen

Basisschool Het Visnet in Vlaardingen sluit de deuren voor de rest van het schooljaar. Bij minimaal één ouder en een leerling is maandag het coronavirus vastgesteld en twee leerkrachten moeten zich laten testen vanwege koorts. Vorige week werden ook al een ouder, kind en leerkracht positief getest.

In overleg met de scholenkoepel, de gemeente en de GGD heeft de school aan de Stationsstraat daarop besloten om vanaf dinsdag dicht te gaan en weer onderwijs op afstand te gaan geven. Ook de peuteropvang bij de school gaat dicht.

"We hadden hen graag onbezorgde laatste weken op school en in de peuteropvang gegund, maar we vinden de veiligheid en rust nu belangrijker", zegt Rien Wiegeraad van het College van Bestuur. "We zijn er al op gericht een plan te ontwikkelen om kinderen die dit nodig hebben, te helpen eventuele achterstanden in te laten lopen na de zomervakantie."

De school werkt dinsdag verder uit hoe het onderwijs vormgegeven gaat worden. Ook wordt bekeken welke zaken wel en niet doorgaan, zoals de adviesgesprekken in groep 7.

