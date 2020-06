Harde knal wekt inwoners van Vlaardingen en Pernis

Het geluid blijkt afkomstig van het bedrijf Rijnmond Energie aan de Petroleumweg op de Vondelingenplaat. Een fabriek daar is uitgevallen en moest daardoor stoom afblazen. Dat was in de omgeving te zien.

Volgens Rijnmond Energie is de situatie onder controle. Wat de reden is voor het uitvallen van de fabriek, is niet duidelijk.