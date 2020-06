Ic-arts Gommers: 'Geen corona-sterfgevallen betekent niet dat het virus weg is'

Diederik Gommers vertelt over de huidige situaties in de ziekenhuizen

Nederland telde maandag voor het eerst sinds begin maart geen nieuwe sterfgevallen door het coronavirus. Goed nieuws, maar dat betekent niet dat het virus weg is. "Was dat maar waar", zegt Diederik Gommers, ic-arts in het Erasmus MC en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. "Wat nu belangrijk is, is dat we verantwoordelijkheid nemen en houden."

Momenteel liggen nog zo'n vijftig mensen op ic's in heel Nederland. Steeds minder mensen worden opgenomen. Maar de anderhalvemeterregel opeens overboord gooien, is volgens Gommers geen strak plan.

"Het reproductiegetal, het getal dat aangeeft aan hoeveel mensen je het virus doorgeeft, blijft rond de 1 liggen. Dat getal wil nog niet hard genoeg dalen. We moeten ons realiseren dat er nog steeds een risico is dat je het virus oploopt. Het is een ongelooflijk goed bericht dat maandag niemand is overleden, maar het virus is nog niet weg."

Risico

Dat mensen nu meer risico nemen, door bijvoorbeeld in een vliegtuig te gaan zitten, kan Gommers zich voorstellen. Of het verstandig is, is een ander verhaal. "In februari dachten we ook dat het meeviel en lieten we carnaval doorgaan. Maar met de kennis van nu hadden we dat nooit gedaan. We gunnen iedereen dat die anderhalve meter wordt afgeschaft, maar het gevaar ligt op de loer."

Gommers noemt het belangrijk dat de economie weer op gang komt. Daar horen risico's bij. "Ik zou elk individu willen vragen om goed na te denken welk risico je neemt. We zullen niet nog een keer zo'n golf krijgen, omdat we genoeg middelen hebben. Als we blijven testen en er bovenop zitten, houden we het onder controle. Maar als we dat minder goed gaan doen, kunnen we weer een uitbraak krijgen."

Reguliere zorg

Nu de ziekenhuizen minder coronapatiënten opvangen, is er meer ruimte voor reguliere zorg. "Maar die zorg blijft wel een beetje achter", merkt Gommers. "Het is moeilijk om de normale zorg opstarten, omdat we ook in de ziekenhuizen en huisartsenpraktijken merken hoe moeilijk het is om die anderhalve meter te hanteren."

Ook vermijden sommige mensen zelf het ziekenhuis, omdat ze bang zijn in de weg te lopen. "Ik wil echt een oproep doen om wél te komen. We hebben heel veel aandacht gehad voor corona, maar laten we ervoor zorgen dat iedereen écht naar het ziekenhuis komt om zijn behandeling te krijgen. Anders zou je daar onverhoopt aan komen te overlijden."