50-jarig Rotterdams filmfestival zoekt bijzondere verhalen

Het Internationaal Filmfestival Rotterdam bestaat de komende editie vijftig jaar en is op zoek naar sterke verhalen en mooie herinneringen van bezoekers van het IFFR. Het project heet IFFR Plays Back en moet een plek krijgen op het festival in 2021.

"Filmmakers die je hebt ontmoet, bekende mensen die je tegen bent gekomen in Hotel Central of bij een biertje in de Schouwburg", legt Nikki Kamps van het IFFR uit. "Er zijn mensen die hun grote liefde hebben ontmoet op het festival en daar later kinderen mee hebben gekregen. Persoonlijke anekdotes, daar zijn we naar op zoek."

Bezoekers met een bijzonder verhaal hoeven geen film in te leveren. "We willen er wel materiaal van gaan maken, maar het is voldoende om je te melden met het verhaal dat je hebt", zegt Nikki Kamps. "Dat gaan we verzamelen, dan komen we met een plan hoe we dat het beste kunnen laten zien op het festival."

De vorm van het festival zelf staat vanwege de coronacrisis nog open, dus de vorm van dit verhalenproject ook. "Ik kan me voorstellen dat we video-interviews opnemen, of mooie foto's, of dat we ontmoetingen regelen tussen mensen die onderdeel zijn van dat verhaal. Het kan ook terugkomen in de aankleding van het festival of in een tentoonstelling."

Indruk gemaakt

Kamps zelf heeft ook een bijzondere herinnering aan het IFFR. "Tien jaar geleden werkte ik voor het eerst als locatiemanager voor het festival. We moesten de doorloop doen voor een evenement en de festivaldirecteur zei tegen mij: 'Vertel mij maar wat ik moet doen.' Dat de directeur dat tegen mij zei, heeft best wel veel indruk op mij gemaakt, ook in mijn werkende leven", vertelt de marketingmanager. "Nu werk ik fulltime voor het festival. Een verhaal zonder grote namen uit de filmwereld kan ook heel interessant zijn."

Aan de rest van het IFFR-programma wordt ook nog hard gewerkt. Wie op de rode loper verschijnen, blijft nog even geheim. "Naast de sterren is het ook belangrijk jonge filmmakers naar het festival te halen. Dat zijn de mensen die over 25 jaar weer terugkomen en mooie verhalen opleveren", zegt Kamps.

Zo werd ooit de eerste film van filmmaker Bong Joon-ho op het IFFR vertoond. Hij was vorig jaar de grote ster van het festival met de hit-film Parasite.

"We nodigden in de jaren negentig soms een filmmaker uit met zijn eerste film. dat blijkt dan 25 jaar later ontzettend succesvol geworden, die komt dan terug, zoals bijvoorbeeld Boon Ho met zijn film Parasite. Die is teruggekomen omdat hij zijn eerste film ook bij IFFR heeft mogen laten zien. Het is nog niet helemaal helder wie we dit jaar gaan uitnodigen, maar er staan wel hele bijzondere dingen op stapel."