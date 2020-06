Rotterdams kopstuk cocaïne-invoer opgepakt

In een onderzoek naar cocaïne-import in de havens van Rotterdam en Antwerpen, heeft de politie de 48-jarige Roger P., ook wel genoemd 'Piet Costa', opgepakt. Dat bevestigt zijn advocaat. P., die in Rotterdam werd aangehouden, wordt een kopstuk in de cocaïnewereld genoemd. Hij zou leiding hebben gegeven aan het invoeren van grote partijen cocaïne in 2015 en 2016.

P. wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van 1015 kilo cocaïne via Antwerpen en 3776 kilo via de Rotterdamse haven. "Oude koek", zegt zijn advocaat. Rechercheurs hebben in dit onderzoek negen adressen in Rotterdam doorzocht en een in De Meern.

In het huis van de verdachte in Rotterdam stond volgens de politie veel dure drank, zoals cognac en champagne van duizenden euro's per fles. Ook lag er een pgp-telefoon, een toestel dat makkelijk te beveiligen is.

Champagnekoeler

Op andere adressen zijn een auto, smartphones, dure spullen en een vuurwapen in beslag genomen. In totaal vond de politie tienduizenden euro's cash. In een champagnekoeler lag vijftienduizend euro contact geld.

In een eerder onderzoek naar de twee partijen cocaïne werden al andere verdachten aangehouden en veroordeeld. De vondst van een beveiligde telefoon in 2018 gaf reden om een nieuw onderzoek te starten. Daarbij kwam onder andere deze verdachte in beeld.

P. moet donderdag voor de rechter-commissaris in Rotterdam verschijnen.

Coke in ananassap

In 2018 werd een Capellenaar tot een gevangenisstraf van 1,5 maand veroordeeld voor zijn rol in de invoer van 1015 kilo cocaïne. Ook mannen uit Roosendaal, Middelburg en Goes gingen voor een rol in deze zaak de gevangenis in.

De drugs werd in 2015 gevonden in een lading ananassap in een loods in Raamsdonksveer. De lading had toen een waarde van tussen de 25 en 30 miljoen euro.