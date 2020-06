Julius Bliek terug bij FC Dordrecht

FC Dordrecht heeft zich versterkt met Julius Bliek. De verdediger uit Zeeland speelde al eerder voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie, maar vertrok in 2018 naar Go Ahead Eagles. Maandag versterkte FC Dordrecht zich ook al met Excelsior-aanvaller Arsenio Valpoort.

Bliek tekende in januari bij het Georgische FC Saburtalo, omdat hij bij Go Ahead Eagles nauwelijks in actie meer kwam. Door de coronacrisis is het avontuur bij FC Saburtalo afgebroken. Via een spectaculair filmpje maakt FC Dordrecht de komende dagen meer nieuwe spelers bekend.