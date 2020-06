Ook Kevin Jansen naar FC Dordrecht

Kevin Jansen speelt het komend seizoen voor FC Dordrecht. De voormalig speler van Feyenoord en Excelsior zat zonder club. Jansen heeft al veel clubs en avonturen achter de rug. Eerder kwam de 28-jarige middenvelder uit in Iran, Vietnam en speelde hij in Nederland ook nog bij NEC, ADO Den Haag en Cambuur Leeuwarden.

Mede door blessures speelde hij lang niet bij alle clubs. Jansen speelde onlangs ook nog bij de amateurs van Quick Boys en hield zijn conditie lange tijd op peil bij Barendrecht.

Eerder deze week heeft FC Dordrecht zich versterkt met Julius Bliek. De verdediger uit Zeeland speelde al eerder voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie, maar vertrok in 2018 naar Go Ahead Eagles. Maandag versterkte FC Dordrecht zich ook al met Excelsior-aanvaller Arsenio Valpoort.

Bliek tekende in januari bij het Georgische FC Saburtalo, omdat hij bij Go Ahead Eagles nauwelijks in actie meer kwam. Door de coronacrisis is het avontuur bij FC Saburtalo afgebroken. Via een spectaculair filmpje maakt FC Dordrecht de komende dagen meer nieuwe spelers bekend.