Justitie eist zeven jaar cel voor doodsteken vrouw in Vlaardingen

Justitie heeft zeven jaar cel en tbs geëist voor het doodsteken van een vrouw in Vlaardingen. Dat gebeurde in juli vorig jaar in haar woning aan de Van ‘t Hoffstraat in de Westwijk.

Haar vriend, de 28-jarige Glenn A., heeft bekend dat hij het heeft gedaan. Hij zegt dat de 26-jarige Lisa ruzie had met mannen en dat ze haar woning binnen wilden. Toen hij gerommel hoorde en een schaduw zag, gebruikt hij zijn mes en stak Lisa dood.

"Ik heb haar nooit pijn willen doen", zei hij dinsdag op de rechtbank in Rotterdam.

Volgens justitie had Glenn zijn medicijnen niet ingenomen, had hij drugs gebruikt en was hij hyperactief. De man heeft een lang strafblad en is eerder veroordeeld voor geweld.

Lisa had net de relatie met Glenn verbroken, omdat hij was vreemdgegaan. Volgens de verdachte hadden zij een knipperlichtrelatie en was het niet heel bijzonder dat zij hem de deur had gewezen.

De Vlaardingse vrouw had een zoontje van drie. Die verblijft sindsdien bij haar moeder. In de slachtofferverklaring vertelde de moeder dat zij haar kleinkind eerlijk heeft verteld wat er met Lisa is gebeurd.

"Hij reageerde met: 'Glenn is niet lief. Ik ga wel naar hem toe en zeggen dat hij dat niet meer moet doen.' Maar hij begrijpt het nog niet helemaal. Hij zei laatst: ’Ik heb een toverstok gezien in de winkel. Daar kan ik mama mee terug toveren'."

De rechter in Rotterdam doet op 7 juli uitspraak.