Toeterende automobilisten drijven bewoners en ondernemers aan de Meent 's nachts tot waanzin

Slapeloze nachten, een verminderd gevoel van veiligheid en bovenal een hele hoop ergernis. Bewoners en ondernemers aan de Meent in het centrum van Rotterdam zijn het massale getoeter van auto's op zaterdagavond meer dan zat. "Ik heb oordoppen, maar zelfs daarmee is het niet uit te houden."

De Meent is een populaire straat in Rotterdam, met veel restaurants en terrassen. Auto's trekken hard op, remmen hard af en toeteren als ze niet door kunnen rijden - ook 's nachts. "Een heel vervelend geluid. Door dat getoeter en gedoe kan je niet in slaap komen. Het is heel vervelend", zegt Isabel, die boven Dudok woont.

Patsergedrag

Volgens haar gaat het om patsergedrag. "Ze willen laten zien dat ze in een dikke wagen rijden. De terrasjes zijn open, dus ze kunnen zichzelf laten zien. Ik maakte zelf de keuze om in het centrum te gaan wonen, maar dit claxoneren is asociaal."

Volgens Isabel is het op zaterdag vanaf 22:00 uur raak. "Dat gaat aan één stuk door. Eén iemand begint met toeteren en de hele straat toetert vervolgens mee. Het is opeens, sinds twee weken geleden."

Isabel verkaste vorig weekend al noodgedwongen naar haar zus om de geluidsoverlast te ontspringen. "Ik heb oordoppen, maar daarmee is het ook niet uit te houden."

Ook de ondernemers aan de Meent ervaren de overlast. "Het was altijd iets wat hier bij het straatbeeld hoorde in de nacht, maar het is nu wel heel extreem", zegt de ondernemer van Thoms. Volgens hem heeft de politie al meer dan zeventig meldingen van geluidsoverlast gekregen.

"Het tast het gevoel van veiligheid aan", zegt de ondernemer. Het is hard optrekken, hard remmen en dat in combinatie met het gebruik van lachgas. Er zijn zelfs mensen die lachgas vanuit hun auto aanbieden aan mensen bij ons op het terras: dat wil je niet. En het claxoneren is ook niet prettig, want je gaat niet even lekker een biertje drinken buiten."

Bal ligt bij gemeente

De bewoners en ondernemers klopten eerder aan bij de politie, maar werden naar eigen zeggen doorverwezen naar de gemeente. "We hebben maandag met elkaar een brief opgesteld en die verstuurd naar de gemeente. We vinden het een zorgwekkende gang van zaken. De bal ligt nu bij de gemeente, dus ik verwacht wel dat die met een passende oplossing komen."

De overlast die bewoners en ondernemers ervaren op en rond de Meent is bij de gemeente bekend, laat een woordvoerder weten. "Samen met onze partners en de politie bekijken we welke maatregelen kunnen worden genomen om het onwenselijke gedrag van sommige verkeersdeelnemers te veranderen."