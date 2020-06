Anton de Kom in geschiedeniscanon: 'Hopelijk komt er zo meer aandacht voor ons gedeelde verleden in de geschiedenisles'

De Surinaamse vrijheidsstrijder Anton de Kom (1898-1945) heeft een plek gekregen in de vernieuwde geschiedeniscanon van Nederland die maandag werd gepresenteerd. De canon geeft een overzicht van belangrijke gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en is leidraad voor het onderwijs op lagere en middelbare scholen. De Kom is de eerste Surinamer die wordt genoemd in de geschiedeniscanon.

Peggy Wijntuin, initiator van zowel het Rotterdamse slavernijmonument als van het onderzoek naar slavernij in Rotterdam en voormalig raadslid in Rotterdam, is blij dat Anton de Kom een plek heeft gekregen in de canon.

"Hij heeft dit absoluut verdiend. Anton was er voor zwarte én witte mensen. Hij heeft zwarte mensen laten zien dat ze niet minderwaardig zijn en juist helden van de wereld kunnen zijn. En tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij zich ook voor de belangen en vrijheden van witte mensen in Nederland ingezet."

Geen geweld, maar een pen

Wijntuin roemt De Kom om zijn aanpak. "Hij deed het allemaal op een vreedzame wijze. Hij gebruikte zijn pen en pamfletten om de wereld te veranderen, geen geweld."

Omdat hij de manier waarop hij voor vrijheid strijdt uitvoerig beschrijft in zijn boek, kunnen we er volgens Wijntuin veel van leren. "Het boek geeft ons veel inzicht over de periode van slavernij en kolonialisme. Anton zijn ouders waren zelf slaven, dus hij kon precies beschrijven wat dat met mensen doet."

Meer aandacht voor gedeeld verleden

Wijntuin hoopt dat het verhaal van De Kom, doordat het is toegevoegd aan de canon, nu voldoende aandacht krijgt tijdens de geschiedenislessen. Wijntuin vindt dat dat namelijk afgelopen jaren niet het geval was.

"Ik was vorig jaar op een landelijke bijeenkomst voor geschiedenisdocenten en toen viel mij op dat er bij die leraren iets ontbreekt om les te geven over het gedeelde verleden dat Nederlanders en Surinamers hebben. Hopelijk helpt het verhaal van Anton in de canon om die lessen straks wél vorm te geven."