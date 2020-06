Rotterdamse Mucky maakt muziek voor The Black Eyed Peas

Vanuit een donkere studio, diep in de Rotterdamse havens produceert Reynard ‘Mucky’ Bargmann muziek. Onlangs kwam de nieuwe plaat van de populaire Amerikaanse hiphopband Black Eyed Peas uit. Mucky heeft twee nummers op dit album geproduceerd. “Iedereen kent de groep wel. Het is onwerkelijk.”

Al twaalf jaar opereert Mucky in de luwte. Voor eigen projecten zoals Sevdaliza en andere artiesten zoals Je Broer, Akwasi en Fresku. Daarnaast geeft hij twee keer per week les aan studenten. Zijn stijl is een combinatie van dancehall en grime.



Op bezoek bij will.i.am

Bekendheid verwierf hij met een nummer dat hij met een van zijn helden, Wiley, maakte. Op het nummer ‘Boasty’ deden Sean Paul en acteur Idris Elba mee.

En toen mocht hij in februari op bezoek bij will.iam, de frontman van The Black Eyes Peas in Los Angeles. Na een geslaagde kennismaking ging het contact verder via de telefoon.



Mucky zegt dat de deuren naar de muziekwereld voor hem werden geopend door de hit die hij had. “Het album dat nu uitkomt, is gebaseerd op het geluid van Boasty. Dat heeft will.i.am ook gezegd.”

Na een paar keer een nummer heen en weer gestuurd te hebben via internet en verschillende lagen te combineren is uiteindelijk het nummer Feel The Beat uitgekomen.

Deze samenwerking opent de deuren naar Amerika en Zuid-Amerika volgens Mucky. Maar hij blijft nog steeds de Rotterdammer die in de luwte vanuit zijn studio muziek maakt. “Dat doe je als producer. Je bouwt een reputatie op met een geluid dat je heel goed beheerst.”