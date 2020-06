Zo voorkom je dat je huisdier op warme dagen oververhit raakt

Het is warm dinsdag en komende dagen wordt het waarschijnlijk nog warmer. Voor ons mensen is dat prima, we zweten de warmte er wel uit of we nemen een duik, maar hoe is dat voor huisdieren?

Volgens de dierenexpert van Rijnmond, John de Deugd, zijn het met name honden die ernstig last kunnen krijgen van de warmte. "Honden zijn één van de meeste actieve huisdieren en kunnen niet goed zweten. Katten daarentegen zoeken zelf de schaduw wel op en een konijnenhok kan je bijvoorbeeld op een koelere plek zetten."

Hijgen

"Wanneer je hond begint te hijgen dan weet je dat hij het warm heeft. Hijgen is de enige manier waarop ze hun warmte kwijt kunnen", vertelt John. Daarom is het belangrijk dat je je viervoeter op warme dagen nog beter in de gaten houdt. "Zorg dat je hond zoveel mogelijk in de schaduw blijft en dat hij genoeg kan drinken."

Ook raadt John aan om niet op de warmste momenten van de dag met je hond te gaan wandelen of rennen. "Doe het uitlaten vroeg in de ochtend of later op de avond. Dan is het wat koeler." En wat ook not done is, is je viervoeter met tropische temperaturen in de auto laten zitten. "Dit is heel gevaarlijk. Ze kunnen hierdoor uiteindelijk overlijden."

Mocht je hond nu gaan kwijlen, lusteloos worden, niet meer kunnen lopen en in paniek raken. Dan moeten er alarmbellen afgaan. "Schakel dan altijd een dierenarts in", waarschuwt John.

Extra verkoeling

Extra verkoeling zoeken op een snikhete dag is natuurlijk altijd goed. "Je kan je hond prima in een waterbadje doen of natspuiten met de tuinslang. Let er wel op dat je hem daarna niet afdekt met een handdoek, dan kan je hond namelijk alsnog de warmte moeilijk kwijt. Laat hem gewoon lekker droog waaien door de wind. Het water neemt dan automatisch de warmte mee."