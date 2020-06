Daders zware misdrijven komen niet automatisch meer eerder vrij

In de nieuwe wet staat dat gedetineerden niet eerder dan twee jaar vóór het aflopen van hun celstraf kunnen vrijkomen. Ook beslist justitie per gevangene of hij voorwaardelijk vrijkomt.

De vervroegde vrijlating is bedoeld om gevangenen de tijd te geven om te re-integreren in de samenleving. Maar door de huidige wetgeving kan het voorkomen dat iemand die 24 jaar moet zitten, na 16 jaar op voorwaarden al vrijkomt. Dat leidt tot veel onbegrip bij slachtoffers, nabestaanden en in de samenleving.

Ineens op straat

De Rotterdamse advocate Nelleke Stolk, die slachtoffers van misdrijven bijstaat, wordt nu nog regelmatig geconfronteerd met het feit dat haar cliënten niet op de hoogte zijn als een veroordeelde voorwaardelijk vrijkomt.

"Het is voor mijn cliënten afschuwelijk als ze ineens op straat de dader tegenkomen die al hun leed heeft veroorzaakt. Nu gebeurt dat nog weleens. De nieuwe wet gaat dit veranderen en daar ben ik blij om."

Volgens Stolk zullen slachtoffers en nabestaanden dankzij de nieuwe wet beter worden geïnformeerd als een dader vrijkomt. "Wij als advocaten kunnen dan namens de slachtoffers of nabestaanden voorwaarden stellen aan die vrijlating, zoals een contactverbod. Dit om te voorkomen dat iemand in haar of zijn omgeving zomaar met de dader wordt geconfronteerd."

Meer rechtvaardigheid

Ook draagt de nieuwe wet volgens Stolk bij aan een groter gevoel van rechtvaardigheid bij slachtoffers en nabestaanden. "Nu is het niet uit te leggen. Iemand heeft een straf opgelegd gekregen, maar hoeft deze niet helemaal uit te zitten. Dit leidt vaak tot verdriet, boosheid en angst bij slachtoffers en nabestaanden. Dankzij de nieuwe wet staan straks hun belangen meer centraal."

Gedrag in gevangenis

Voor gevangenen zelf gaan er volgens minister Dekker voor Rechtsbescherming straks ook een paar dingen veranderen. Zo gaat het gedrag van een gedetineerde in de gevangenis zwaarder tellen om in aanmerking te komen voor verlof. "Alleen als een gedetineerde zich goed gedraagt, komt hij in aanmerking voor verlof", schrijft de minister.

Daarnaast zal een gevangene bij binnenkomst meteen moeten werken aan zijn of haar re-integratie. Nu is dat nog niet zo. "Als iemand een tijd moet zitten, laten wij dan die tijd goed benutten. We gaan niet passief achterover leunen tot de straf erop zit. Voortaan geldt vanaf dag één: in de bak is aan de bak."