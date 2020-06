Half jaar cel geëist tegen frauduleuze schooldirectrice

Tegen ex-schooldirectrice Jenny C. van het Passer College in Rotterdam is dinsdag zes maanden cel geëist. Ook moet ze 42.000 euro betalen. De vrouw wordt verdacht van fraude, bij de school en bij een stichting waar ze penningmeester was.

De 52-jarige vrouw uit Rhoon viel eind 2017 door de mand toen bleek dat ze 20 duizend euro in eigen zak had gestoken. Van het geld, dat eigenlijk bestemd was voor de leerlingen van de middelbare school voor kinderen met autisme, liet de Rhoonse onder meer een zwembad in de tuin aanleggen. Ook diende ze rekeningen in voor een partytent, bakplaat voor poffertjes, slaapzak, een mobiele telefoon en televisie.

C. gaf leiding aan het Passer College aan de Hoornweg en zou met van behulp valse facturen het geld hebben verduisterd. Ook zou ze 14-duizend euro van de stichting Suitable hebben weggesluisd waar ze penningmeester was. Justitie rekent het haar zwaar aan dat ze geen poging heeft gedaan om iets terug te betalen.

De rechter doet over 2 weken uitspraak.