Ondernemers Hartmansstraat: Witte de With moet weer open, onze terrassen blijven leeg

Ondernemers aan de Hartmansstraat in Rotterdam vinden dat zij met de gebakken peren zitten, nu het verkeer dat geweerd wordt uit de Witte de With, langs hun terrassen raast. Zij zijn een petitie gestart om de afsluiting van de Witte de With tegen te gaan.

Raimond la Brujeere, eigenaar van Café La Bru, is de initiatiefnemer van de petitie. "Het is van de zotte. Ik zit hier al acht jaar en het is hier nu gewoon niet leuk meer. Met de stankoverlast, uitlaatgassen, herrie van auto's en ronkende motoren."

Al die bijkomstigheden, zorgen voor problemen op hun terras, vindt ook Stephan van der Leur van gastrobar Hartig. "Mensen willen niet meer op het terras gaan zitten. Als ik een doekje over de tafel haal, is hij zwart."

De Witte de Withstraat is doordeweeks na 16:00 uur en in het weekend na 12:00 uur afgesloten zodat terrassen daar de anderhalve meter maatregelen kunnen naleven. Het verkeer dat niet door deze straat kan, rijdt nu door de Hartmansstraat. Daar is het nu extra druk.

'Ik kan mijn vrouw niet verstaan'

Van der Leur's collega Huib van Oostrom valt hem bij. "Afgelopen weekend hadden wij een aantal reserveringen staan." Maar de klanten bleven niet lang. "Ze zegt: 'Ja sorry het spijt me echt, maar ik kan mijn vrouw niet verstaan door de brommende motoren'. Dan breekt mijn klomp gewoon."

Met de petitie willen de ondernemers voor elkaar krijgen dat de Witte de Withstraat weer open gaat. "Wij moeten hier onze anderhalve meter handhaven", zegt La Burjeere. Om te voorkomen dat de cafés boetes krijgen voor het niet naleven van de anderhalve meter maatregel, moeten zij tafels weghalen. "En zij krijgen een straat die afgesloten wordt. Ik gun het ze van harte, maar wij hebben het geld ook heel hard nodig. Wij zijn ook tien weken dicht geweest."

Flessenhals van de stad

Een van de ondernemers heeft wel een idee over wat een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. "Een hele goede oplossing lijkt mij om de rijrichting te veranderen op de Westersingel. Dat je vanaf de Westzeedijk de Westersingel op kan en vanaf daar de stad in kan, in plaats van allemaal via hier. Dan heb je namelijk twee ontsluitingen van de wijk." Op dit moment vinden de ondernemers hun Hartmansstraat 'de flessenhals' van de stad.

De gemeente Rotterdam laat weten aan het onderzoeken te zijn of het mogelijk is verkeer te ontmoedigen door de Hartmansstraat te rijden. Tot nu toe concluderen zij dat de ruimte in de stad te beperkt.