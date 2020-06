Het weer van vandaag: tropisch warm

Vanavond blijft het nog lang aangenaam warm buiten. Rond 22:00 uur is het nog steeds rond de 24 graden op de meeste plekken. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar ongeveer 17 graden en er staat een zwakke oostenwind.

Morgen draait de zon opnieuw overuren. Er trekken hooguit wat velden hoge bewolking over. De temperatuur loopt op naar 30 of lokaal 31 graden. Er staat een matige oostenwind.

Vooruitzichten

Ook vrijdag is het nog tropisch heet in de regio. Vanaf zaterdag draait de wind waarschijnlijk naar het westen en stroomt minder warme lucht binnen. Koud is het dan zeker niet met temperaturen rond de 23 graden. Pas vrijdagavond of in de nacht naar zaterdag neemt de kans op een onweersbui toe.