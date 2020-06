Vlaardingse wethouder wordt burgemeester in Uitgeest

Nieuwland woont in Heemstede en is sinds mei vorig jaar wethouder in Vlaardingen. Hij beheert de portefeuilles financiën en inkoop, externe financiering, vastgoed, personeel en organisatie, digitalisering en duurzaamheid.

"Vlaardingen staat voor een grote uitdaging, en ik heb onderdeel mogen zijn van de aanzet om tot structurele oplossingen te komen", zegt Nieuwland in een reactie. "Ik verlaat dan ook geen zinkend schip, maar een schip dat weet welke koers er gevaren moet worden om in rustiger vaarwater te komen. Vlaardingen verdient dat."

De beëdiging van Nieuwland in Uitgeest is op 16 september. Wie zijn taken in Vlaardingen over gaat nemen, is nog niet duidelijk.