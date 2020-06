Rotterdamse agent heeft een les voor familie 'trouwstoetmepper'

Shahid B. (26) staat terecht omdat hij De Jonge op 30 augustus 2019 een klap tegen het achterhoofd gaf. De politieman had een overlastgevende trouwstoet stilgezet op de Westzeedijk in Rotterdam. Shahid is de broer van de bruid.



"Ik ben niet boos op hem", zegt Gert Jan de Jonge aan de vooravond van het proces. "Ik neem vooral zijn familie iets kwalijk. Hij heeft behandeling nodig en moet niet weggehouden worden van de hulpverlening. Mijn verklaring in de rechtszaal zal daarom vooral voor hen zijn bedoeld."

Deskundigen hebben geconstateerd dat Shahid B. meerdere stoornissen en een cannabisverslaving heeft. Justitie gaat enkele familieleden vervolgen, omdat zij het onderzoek hebben belemmerd. Ondanks meerdere oproepen, ook van de vrouw van Gert Jan de Jonge, hebben zij de verdachte nooit bij de politie aangegeven.

Softdrugs

Shahid B. is in maart korte tijd op vrije voeten geweest, maar ging direct weer in de fout door softdrugs te roken. Hij heeft een persoonlijke brief gestuurd aan Gert Jan de Jonge. "Hij biedt zijn excuses aan. Dat is op zich goed, al had hij het vooral over zijn lage begaafdheid en dat daar rekening mee moet worden gehouden. De brief leek meer gericht aan de rechter dan aan mij."

Tien maanden na het incident heeft de Rotterdamse agent nog steeds fysieke klachten. "Bij het opstaan heb ik toch een uurtje nodig om te wennen aan geluiden, zodat het niet te hard binnenkomt. Bij intensieve gesprekken heb ik langer de tijd nodig om te herstellen. En ik heb nog steeds nek- en rugklachten."

Ander politiewerk

Recentelijk heeft De Jonge te horen gekregen dat het herstel nog wel één of twee jaar kan duren. "Ik ga daarom binnen de politie ander werk zoeken. Door die opstartproblemen kan ik geen nacht- of ochtenddiensten draaien. Ik werk nu deeltijd, maar dat gaat wel steeds beter."

De politieman zegt veel gehad te hebben aan het boek dat actrice Margôt Ros schreef, na haar botsing met een surfplank, Hersenschorsing. "Het beschrijft precies wat ik doormaak. Ik wilde altijd naar een specifieke datum toewerken. Het boek heeft mij geleerd om van stap tot stap te leven. Dat heeft mij wel rust gegeven."