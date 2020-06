Ouders van Cora voor duizenden euro's opgelicht, en zij zijn lang niet de enigen

In één klap waren de ouders van Cora de Bruin uit Nieuwerkerk aan den IJssel al hun spaargeld voor hun oude dag kwijt. Opgelicht, door iemand die zich telefonisch voordeed als een medewerker van de Rabobank. Het echtpaar kan fluiten naar hun twintigduizend euro en dus startte dochter Cora een crowdfundactie op. Pogingen van dit zogeheten 'spoofing' komt duizenden keren per maand voor.

"Mijn moeder werd gebeld door iemand die zei van de Rabobank te zijn. Hij had paniek en vroeg zich af of het klopte dat er vanaf mijn ouders' rekening 6500 euro was overgeschreven naar een bankrekening in Kroatië", vertelt Cora woensdagochtend op Radio Rijnmond.

"Via een bepaalde introductie en een vertrouwensgesprekje werd haar vriendelijk verzocht om dit te checken op haar bankrekening, maar ze zag niets. En zo'n gesprek duurde geen vijf minuten, maar ruim anderhalf uur."

Vertrouwen gewonnen

Cora's vader was eerst huiverig, maar nadat ook hij met de 'bankmedewerker' had gesproken aan de telefoon was hun vertrouwen gewonnen. "Die man stelde voor om al het geld van de rekening op een 'kluisrekening' te zetten, dan zou het veilig zijn met een code. Een dag later zouden ze tussen 9 en 10 uur worden gebeld en zou het geld er weer opstaan."

Niets bleek minder waar. "Ze verwijten zichzelf hoe ze zo stom konden zijn. Op een of andere manier heeft die oplichter het toch voor elkaar gekregen. Ze winnen het vertrouwen van oudere mensen."

De bank reageerde volgens Cora laconiek. "Het geld kon niet teruggeboekt worden, omdat het op een tussenrekening was gezet en ook daar weer vanaf is gehaald. En de bank zegt: je hebt zelf die transactie gedaan."

Steuntje

Met een crowdfundactie hoopt Cora haar ouders toch nog een appeltje voor de dorst te kunnen geven. "Mijn moeder is hartpatiënt, mijn vader heeft lang met een longontsteking gelopen. Ik wil dat ze gezond blijven en ik wil die stress bij ze wegnemen dat ze eventuele onvoorziene kosten niet zouden kunnen betalen."

De teller staat inmiddels op ruim drieduizend van de twintigduizend euro. "Het hele bedrag krijgen we niet terug, maar het is een steuntje. Zodat zij ook weer vertrouwen krijgen in de mensen."

Spoofing

Deze vorm van oplichting wordt spoofing genoemd. Paniek wekken en vertrouwen winnen staan daarbij centraal. "Het kan zelfs zo ver gaan, dat ze een telefoonnummer lijken te gebruiken van een bank. Ze worden steeds beter", zegt Erwin de Baat van het cyber crime-team van de politie.

Volgens De Baat gebeurt spoofing door het hele land en bij elke bank. "Een vaste werkwijze. Het moet snel gebeuren, want dan kan je er niet te lang over nadenken." Ook vertrouwen winnen is een belangrijk aspect. "Dat doen ze door van tevoren al zo vele mogelijk gegevens van de persoon te hebben. "Goedemorgen mevrouw De Bruin, er is paniek want....", geeft De Baat als voorbeeld. "Informatie is alles."

Duizenden pogingen per maand

De Baat ziet de meldingen van Spoofing omhoog gaan. "Het zijn misschien wel duizenden pogingen per maand. Het is echt extreem. En het is gemakkelijk, want de pakkans is klein. Zeker als ze bellen met een telefoon waarvan de sim daarna wordt weggegooid."

Hij geeft als tip mee om altijd nog op een andere manier contact te leggen met degene die heeft gebeld. "Dat is makkelijk praten, maar het gebeurt nu bijvoorbeeld ook veel met Whatsappfraude", zegt De Baat. Iemand doet zich dan bijvoorbeeld voor als zoon of dochter met een nieuw telefoonnummer, zegt in geldproblemen te zitten en nú te moeten worden geholpen.

"De tip is, probeer altijd anders contact te leggen. Wordt u gebeld door de bank, zeg dat u zo terugbelt. Wordt u gewhatsappt door uw 'kind' met een onbekend nummer, zeg dat je zo terugbelt. Dat soort simpele oplossingen zijn er."