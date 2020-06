Kabinet maakt vanavond nieuwe versoepelingen bekend; volg alle updates van woensdag 24 juni

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus van woensdag 24 juni.

• Er zijn inmiddels zeker 6095 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , het aantal personen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) stond dinsdag op 11.853.

• Rotterdam wil een fonds van 50 miljoen euro voor het om- en bijscholen van mensen die in de bijstand zitten . Het aantal Rotterdammers met een bijstandsuitkering is de afgelopen drie maanden door de coronacrisis snel toegenomen.

• Woensdagavond geeft het kabinet weer een persconferentie, waarin onder meer wordt aangekondigd dat er vanaf 1 juli geen maximaal aantal bezoekers meer geldt voor bijeenkomsten.