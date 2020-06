Bewoners Zuiderterras vrezen voor 2000 bussen onder slaapkamer door

Nu nog loopt er één enkele rijstrook onder het complex. De hoeveelheid verkeer is relatief bescheiden. Half oktober wordt dit asfalt uitgebreid tot een drukke tweebaansweg met naar verwachting 5000 voertuigen - bussen, vrachtwagens en auto's - per dag.

2000 bussen

Bewoner Ietske Nugteren wordt bepaald niet blij als ze denkt aan wat haar dan vermoedelijk te wachten staat. Haar slaapkamer ligt letterlijk recht boven het asfalt, de afstand is maar een paar meter.

"Ik ben echt bang voor overlast. Alleen al 2000 bussen per dag. Er zouden geluidswerende voorzieningen aan de slaapkamerkant komen, was mij verteld. Maar dat gaat niet door. Ik krijg dit straks allemaal onder mijn bed door."

Nugteren woont slechts een paar maanden in haar appartement, maar vreest voor de toekomst. "Als ik geweten had hoe het zou worden, waren we hier niet komen wonen. Ik weet dat ik bij Zuidplein woon en niet op de hei, ik weet dat er lawaai is, maar het moet wel tot een normaal niveau zijn. Niet dat ik 's nachts denk: zo, daar gaat er weer één.."

'Hebben hier niets aan'

Het uitbreiden van de strook asfalt maakt onderdeel uit van de grote opknapbeurt voor Zuidplein en de directe omgeving. Zo komen er nieuwe busplatforms en krijgen de bussen van en naar het busstation andere routes. Op deze manier moet de opgeknapte Gooilandsingel van een drukke weg straks een autoluwe boulevard worden.

Emile Hilgers voert het actiecomité van Zuiderterras-bewoners aan. Het liefst heeft hij dat de bussen blijven rijden zoals ze nu doen. "Elke bus die hier straks komt en weggaat, komt straks onder ons complex door. We zijn omringd door bussen."

"Dit gaat ten koste van ons woonklimaat. Wij hebben hier echt niets aan. Meer geluid, meer trillingen, een slechtere luchtkwaliteit. Bovendien is het niet goed voor de veiligheid." Hilgers is bang voor ongelukken op de weg waar bewoners en bezoekers moeten overstekken als ze de kortste route naar de woningen nemen.

Nulmeting

Volgens Ietske Nugteren kan het nu al best lawaaiig zijn: "Maar tussen reuring en trillen in je bed, zit nog een verschil."

Het alsnog verleggen van de route wordt waarschijnlijk een moeilijk verhaal, maar Nugteren en Hilgers hopen op een goede geluidsmeting voor de weg wordt opengesteld. Dan is volgens hen de kans groot dat de toename aan geluid buiten de perken is en dat de gemeente een heel pakket aan geluidswerende maatregelen moet uitrollen.

Hilgers: "Wij hebben geen bewijs hoe erg het straks geworden is. Nu zijn de plannen gemaakt op basis van berekeningen op papier. Maar wij willen een echte nulmeting, zodat we straks kunnen vergelijken."

Bewoonbaar

Vooralsnog staat er één 'geluidswerende luifel' gepland. Hilgers: "En dat is nu juist niet aan de kant waar veel bewoners hun slaapkamer hebben, maar aan de balkonzijde."

Nugteren: "Een beetje pijn lijden voor vooruitgang is niet erg. Dit moet het pareltje van Zuid worden en we zijn blij dat Zuidplein een opknapbeurt krijgt. Maar het moet allemaal wel bewoonbaar blijven."

Volgens Hilgers is het laatste woord er nog niet over gezegd. "Wij blijven strijden."

REACTIE GEMEENTE:

In de commissievergadering Bouwen en Wonen werd woensdag duidelijk dat verantwoordelijk wethouder Kurvers (bouwen en wonen) vooralsnog geen aanpassingen wil doen aan het huidige plan. Volgens hem blijft de geluidsoverlast ruim binnen de toegestane norm van 68 decibel.

Een woordvoerder van de wethouder wijst er desgevraagd op dat het voor bouwproject Hart van Zuid belangrijk is dat er meer ruimte komt voor voetgangers en fietsers en het een prettige plek moet zijn om bijvoorbeeld een terrasje te pakken. In dat kader noemt ze het essentieel dat de Gooilandsingel wordt omgevormd tot een autoluwe stadsboulevard en het verkeer een andere route neemt.

Het stadsbestuur is ervan overtuigd dat een milieueffectrapportage uit 2015 en een akoestische studie van de aan te brengen luifel die het geluid moet tegenhouden laat zien dat de overlast binnen de normen blijft.