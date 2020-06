Dit is het gevaar van niet goed insmeren: meeste schade pas na twintig jaar zichtbaar

Eén op de vijf Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met een vorm van huidkanker, vertelt dermatoloog Rick Waalboer van het Erasmus MC. Jaarlijks komen er zeventigduizend nieuwe patiënten bij.

"Er zijn verschillende soorten huidkanker. Sommige zijn relatief onschuldig en kunnen worden weggehaald met een operatie of door middel van chemotherapiecrème." Aan andere vormen die ernstig zijn, met uitzaaiingen, kunnen mensen overlijden. Maar ook de gunstigere vormen kunnen tot flinke wonden leiden als er niets aan gedaan wordt.

Twintig jaar achterstand

Insmeren en het laten checken van plekjes op de huid is dus van belang. "Met huidkanker loop je een beetje achter de feiten aan. De meeste schade loop je namelijk twintig jaar daarvoor al op", zegt Waalboer. "Je loopt dus al twintig jaar achter op het moment dat de schade ontstaat."

Hij stipt daarom ook het belang van het insmeren van kinderen aan. "De kinderen die nu niet goed beschermd worden, hebben grotere kans om straks huidkanker te krijgen." Maar anderzijds moeten ook ouderen zich goed insmeren. "Zij hebben die zonschade al. Zonlicht heeft een beperkt effect, waardoor het immuunsysteem ietsjes onderdrukt wordt. Als je al schade aan je huid hebt en je immuunsysteem wordt onderdrukt, komt de kanker sneller naar boven."

Tips

Smeren, kleren, weren is het credo van KWF Kankerbestrijding. "Gebruik minimaal factor 30, smeer bij en smeer om de twee uur", voegt Waalboer daaraan toe. "Trek kleren aan om je te beschermen op plekken waar je niet kan smeren en ga op het heetst van de dag niet in de zon."

Mensen met 'verdachte plekjes' op hun huid, moeten deze laten nakijken. Maar wanneer is een plekje verdacht? "Wat we over het algemeen zeggen, is dat dat vlekjes zijn die veranderen. Als je het idee hebt dat er een plekje komt dat er niet zat en dat niet wegtrekt, is het belangrijk om het na te laten kijken. We adviseren patiënten die iets hebben laten weghalen ook altijd om zelf hun huid in de gaten te houden."

Twijfel je over een plekje? "Laat het de huisarts zien. Die kan je goed advies geven."