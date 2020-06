Ommetje-app daagt je uit om meer te wandelen dan je vrienden, familie of collega's

Een beter humeur, beter denkvermogen en betere concentratie. Wandelen is goed voor de gezondheid, maar het schiet er vooral bij mensen met een zittend beroep vaak bij in. De Hersenstichting heeft daarom de Ommetje-app ontwikkeld, om wandelen te stimuleren.

"Als je wandelt, raken je hersenen beter doorbloedt. Daardoor werken ze beter", zegt Koko Beers van de Hersenstichting. "Het zorgt ervoor dat bepaalde stofjes vrijkomen waardoor de hersencellen beter gaan communiceren met elkaar. Het zorgt voor een beter humeur, dat je beter slaapt en het is beter voor je concentratie."

Competitie

Maar voor veel mensen blijkt het moeilijk om even een ommetje te maken. De Ommetje-app moet daar verandering in brengen. "De app stimuleert elke dag wandelen, doordat er een competitie-element in zit", zegt Beers. "Je kan de app downloaden en lid worden van een team. Voor elk ommetje van tenminste twintig minuten dat je maakt, krijg je punten." Zo kan je het opnemen tegen de rest van Nederland, maar ook tegen een eigen team van collega's, familieleden of vrienden.

Wie de meeste punten verdient, staat bovenaan. Het gaat daarbij om de eer, maar teams onderling kunnen er natuurlijk zelf wel een prijs aan verbinden.

Eigenlijk voor bedrijven

De app was in eerste instantie bestemd voor bedrijven, omdat veel mensen op kantoor de hele dag zitten en dus te weinig bewegen. "We wilden kijken of we mensen op deze manier aan de wandel zouden krijgen, maar toen brak het coronavirus uit", zegt Beers. Met al die mensen die daardoor thuis aan het werk zijn en dus ook veel zitten, besloot de Hersenstichting de app voor iedereen beschikbaar te stellen.

"Hij is tot in ieder geval 1 september voor iedereen gratis te downloaden", zegt Beers. Mogelijk moeten bedrijven na die tijd gaan betalen. "We zijn als stichting afhankelijk van geld van donateurs. Op een bepaald punt moeten we kijken of we daar wat slims mee kunnen."

Bewegen verkleint het risico op aandoeningen zoals dementie, beroerte en depressie. "Daarom vinden wij het zo belangrijk dat mensen een zo goed mogelijke hersengezondheid hebben." Inmiddels hebben ruim honderdduizend mensen de app gedownload.