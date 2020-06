Honderden mensen willen een tiny house in de Drechtsteden

Al 250 mensen hebben zich bij Tiny Houses Drechtsteden ingeschreven als geïnteresseerden in zo'n klein huisje. De organisatie heeft namens hen een petitie aangeboden aan de gemeenteraad van Dordrecht, om plaatsing van méér tiny houses in die stad mogelijk te maken.

Al in 2016 nam de Dordtse raad een motie aan van dezelfde strekking, maar tot op heden lukt dat nauwelijks. Volgens de gemeente is het moeilijk om locaties te vinden. Kerstin Thederan van Tiny Houses Drechtsteden bestrijdt dat. Zij zegt dat er genoeg plaats is voor zulke huisjes.

"We hebben particuliere eigenaren gevonden die hun locatie beschikbaar stellen en voor één van de locaties hebben we een plan opgesteld", zegt ze. Dat plan is met de petitie overhandigd aan burgemeester Wouter Kolff. De Dordtse raad gaat daar na de zomer over praten.

Zelf woont hij iets groter, erkent Kolff: "Maar ik kan me voorstellen dat mensen dit een leuk en belangrijk concept vinden." Joost de Vos, die met zijn gezin in een tijdelijk tiny house aan de Noordendijk woont, onderstreept dat: "Ik hoop deze nieuwe woonvorm in Dordrecht de ruimte krijgt."