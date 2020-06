Spartaan Kharchouch: 'Ik denk dat we Kharchouch volgend jaar zien schitteren'

Sparta wilde de spits van Telstar al in de winterstop halen, maar toen vroegen de Noord-Hollanders nog teveel geld voor de aanvaller. Kharchouch maakte vorig seizoen indruk door in zijn eerste profjaar direct 20 goals te maken in de Keuken Kampioen Divisie. De 24-jarige Amsterdammer speelde daarvoor bij OFC uit Oostzaan, dat uitkomt in de derde divisie.

Na zijn eerste training gaf Kharchouch aan waarom hij voor Sparta heeft gekozen.

"De club gaf me al een halfjaar het gevoel dat ik Spartaan moest worden. Ik denk dat ik ook hier een grote kans heb om te slagen'', zegt Kharchouch tegenover Rijnmond.

De aanvaller maakt in september zijn debuut in de eredivisie "Ik ga uit van mijn eigen kwaliteit. Ik denk dat ik hier nog beter kan worden. Hier zijn betere spelers dan bij Telstar en daardoor kan ik me nog beter ontwikkelen. Ik leer nu pas hoe ik een nog betere spits kan worden en hoe mijn looplijnen moeten zijn. En hoe ik om moet gaan met verdedigers. Ik denk dat we Kharchouch volgend jaar zeker in de eredivisie zien schitteren'', besluit de nieuwe spits van Sparta.