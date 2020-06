Eis: 20 jaar cel voor voortvluchtige Albanees na dubbele moord Rotterdam-IJsselmonde

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor het gerechtshof in Den Haag twintig jaar gevangenisstraf geëist tegen een 31-jarige Albanees. Hij wordt ervan verdacht samen met iemand anders twee landgenoten te hebben doodgeschoten in Rotterdam-IJsselmonde in 2015. De man is voortvluchtig.

Het tweetal werd in januari 2015 doodgeschoten in een woning aan de Bovenstraat. De 31-jarige verdachte werd daarvoor in oktober 2016 vrijgesproken. Wel werd hij toen veroordeeld voor het in bezit hebben van zes kilo cocaïne en wapenbezit. Hiervoor kreeg hij een gevangenisstraf van vier jaar.

Het Openbaar Ministerie startte in het najaar van 2016 het hoger beroep op. De eerste pro forma-zitting was in maart 2017. Door meerdere oorzaken duurde het tot vandaag voordat de zaak werd behandeld. De verdachte had inmiddels zijn andere straf uitgezeten. Sindsdien is zijn verblijfplaats onbekend.

Het OM ging in 2016 in hoger beroep gegaan tegen de vrijspraak, omdat het OM het niet eens was met de conclusie van de rechtbank. De rechtbank vond de rol van de verdachte in de schietpartij onduidelijk, waardoor dubbele doodslag op de twee niet bewezen zou kunnen worden.

Het OM bestreed dit mede aan de hand van nieuw bewijsmateriaal, afkomstig uit een grootschalig forensisch onderzoek. "De omstandigheden waaronder deze levensberovingen hebben plaatsgevonden duiden op een ordinaire ripdeal, waarin puur financieel gewin de prioriteit heeft boven het leven van de medemens.”

Een tweede Albanese verdachte in deze zaak is ook spoorloos. Naar hem wordt nog steeds gezocht. De bestuurder van het vluchtvoertuig, de derde verdachte, zit wel vast. Hij werd in februari in Frankrijk aangehouden.



Het hof doet over twee weken uitspraak.