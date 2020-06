'Aanpak huiselijk geweld hapert, instanties werken langs elkaar heen'

Dat zijn de belangrijkste conclusies van een uitgebreid onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut naar de hulpverlening bij meldingen van huiselijk geweld in Rotterdam. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gehele Rotterdamse gemeenteraad.

Die vroeg erom na de gewelddadige dood van drie vrouwen eind 2018: Sarah, Bianca en Humeyra. Al eerder bleek uit onderzoek in de zaak van Humeyra dat organisaties langs elkaar heen werkten en elkaar niet goed informeerden.

Wie doet wat?

De onderzoekers constateren onduidelijkheden over de taken en bevoegdheden van instellingen. Veilig Thuis kan bijvoorbeeld geen indicatie geven en verleent geen hulp. Meestal gaat de zaak dan door naar het wijkteam. Die voert het eerste gesprek.

In plaats van directe hulp en bescherming is er veel tijd die verloren gaat met de overdacht van informatie over de zaak tussen hulpverleners heen en weer, constateren de onderzoekers.

Toegang tot zorg moet makkelijker

Slachtoffer van huiselijk geweld kunnen wijkteams niet zelf benaderen. Zij hebben eerst een door verwijzing nodig, daardoor is het vinden van de juiste hulp complex en langdurig.

De onderzoekers willen dat de drempel om met het wijkteam in contact te komen lager komt te liggen.

Regie op wijkniveau moet beter

Wie de leiding neemt op wijkniveau is onduidelijk en de samenwerking tussen instellingen als Veilig Thuis, wijkteams, de jeugdbescherming, de politie en andere organisatie is problematisch.

Bovendien is veel kennis over huiselijk geweld versnipperd en verdwenen door personeelstekorten en reorganisaties.

Zelfredzaamheid

Er wordt veel uitgegaan van zelfredzaamheid van de slachtoffers. Dat is volgens de onderzoekers niet altijd goed voor de veiligheid van het slachtoffer.

"Iemand kan redelijk zelfstandig en zelfredzaam zijn, maar tegelijkertijd een groot risico lopen op ernstige mishandeling", zeggen de onderzoekers.