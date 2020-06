Naam tweede slachtoffer van Duitse schietpartij na de bevrijding in Kralingen nu ook bekend

Leendert van Wijnen uit Capelle aan den IJssel was zestien jaar oud toen hij door Duitse kogels om het leven kwam. Hij werd neergeschoten op de avond van 4 mei 1945. Net als vele anderen was hij op straat om de bevrijding te vieren. In Kralingen openden Duitse soldaten het vuur. Twee jonge mensen kwamen om.

De verdrietige gebeurtenis kreeg niet veel aandacht. Daardoor werden de namen van de twee slachtoffers nergens vastgelegd. Tot voor kort was er maar weinig informatie. Onderzoekers kwamen niet verder dan dat er twee meisjes in Rotterdam-Kralingen waren doodgeschoten nadat SS’ers op de feestende bevolking inreden. Ook kon niemand vertellen, waar in Kralingen de schietpartij had plaatsgevonden.

Alle slachtoffers bekend, behalve die in Kralingen

Er kwamen in de dagen kort na de bevrijding zo’n 220 Nederlanders om bij confrontaties met Duitse militairen. Marjolein Bax deed daar vier jaar onderzoek naar en schreef het boek ‘Een wrang feest, hoe velen de bevrijding niet overleefden’. Bax vond de namen van alle slachtoffers, behalve van de twee in Kralingen.

Rijnmond deed een oproep. Familieleden van één van de twee slachtoffers reageerden. Het was de 15-jarige Corrie van der Sluijs die op de hoek van de Oudedijk en de Jericholaan was doodgeschoten. Ook een oud-buurmeisje nam contact op met Rijnmond en zij wist te vertellen dat het tweede slachtoffer een jongen was.

Het verhaal over Corrie van der Sluijs leverde een reactie op. Paul Weyling van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel wist dat het andere slachtoffer inderdaad een jongen was: de 16-jarige Leendert van Wijnen. Leendert ging op 4 mei 1945 met zijn broer Pieter (17) naar Rotterdam om de bevrijding te vieren.

Het gezin Van Wijnen was in 1939 van Rotterdam naar de ’s-Gravenweg in Capelle aan den IJssel verhuisd, zo heeft Weyling uitgezocht. Het verhaal over de schietpartij waarbij de 16-jarige Leendert omkwam, was voor hem niet nieuw. Maar hij wist niet wie het andere slachtoffers was.

Ruim 75 jaar na de tragische dood van de twee jonge mensen, zijn hun namen bekend: Corrie van der Sluijs (15) en Leendert van Wijnen (16). Op de overlijdensaktes van beide slachtoffers staat dat ze op 4 mei 1945 om 23.30 uur gestorven zijn.