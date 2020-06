Eerste honing van Sophia-bijen klaar voor de verkoop

Rotterdam is een streekproduct rijker. Sinds het najaar van 2019 staan op het dak van het Sophia Kinderziekenhuis drie bijenkasten. De eerste honing is nu 'geoogst' en wordt vanaf woensdag verkocht in restaurant DOK10 in de hal van het ziekenhuis.

De ruim 120-duizend bijen worden gehouden door Rop Out en Pieter Jeucken. Beiden zijn werkzaam in het Erasmus MC en zijn in hun vrije tijd imker. "Het ziekenhuis was een project over duurzaamheid gestart. Toen zijn ze gaan polsen wie dat leuk zou vinden", legt Rop uit.

Sinds vorig jaar staan er drie bijenkasten, die elk plek bieden aan zo'n veertigduizend bijen. Volgens hem hebben de bijen het prima naar hun zin. "Het verbaast mij dat ze het zo goed doen. De mensen verzorgen hier hun tuintjes goed en daar komen ze op af."

Hele jaar nectar

Maar niet alleen de tuintjes zijn gunstig voor de bijen. Ook Het Park bij de Euromast en de rozentuin bij de Kunsthal komen goed van pas. "Dat zijn allemaal plekken waar bijen goed uit de voeten kunnen. Er is eigenlijk het hele jaar aanvoer van nectar", zegt Pieter.

De eerste honing is sinds woensdag te koop in het ziekenhuis. En die smaakt goed, proeft verslaggever Mirjam de Winter. "Wat zijn dat voor bloemen die ik proef?"

Volgens Pieter is het een mix, omdat er van alles groeit en bloeit in de omgeving. Vanaf de zomer zal wel de Linde te proeven zijn, die momenteel bloeit.

De opbrengst van de honing wordt gebruikt om de bijen te onderhouden en om activiteiten te organiseren voor patiënten in het Sophia Kinderziekenhuis. De patiëntjes mogen zelf ook mee-eten van de honing. En van de bijenwas kunnen de kinderen kaarsen maken.