Man uit Zwartewaal opgepakt na onderzoek naar drugslab in Eemnes

Het drugslab in de schuur in Eemnes. Foto: Politie

Een man uit Zwartewaal wordt verdacht van betrokkenheid bij de productie van synthetische drugs. De politie kwam hem op het spoor na de vondst van een groot drugslab in de Utrechtse plaats Eemnes.

Het lab werd op 16 februari ontdekt in twee schuren aan de Te Veenweg Zuid in Eemnes. Op de grond stonden bakken met zakjes gevuld met vermoedelijk chrystal meth. De politie schatte destijds dat de partij een waarde had van 16 miljoen euro.

Direct na de vondst van het lab werd een man van 66 uit Den Haag aangehouden. Verder onderzoek leidde woensdag tot de arrestatie van de 43-jarige Zwartewaler en een 58-jarige man uit Moordrecht.

Het drugslab is inmiddels ontmanteld. De politie doet nog verder onderzoek.