Rotterdam wil kamerverhuur in vier wijken halt toe roepen

De maatregelen gelden voor de wijken Middelland, het Nieuwe Westen, Kralingen-West en Kralingen-Oost. De tijdelijke stap moet resulteren in een nieuw bestemmingsplan voor de wijken. In dat plan kunnen beperkingen voor de kamerverhuur definitief worden opgenomen.

Bewoners in de vier wijken klagen al langer over het opknippen van panden voor kamerverhuur. Dat leidt tot overlast, maar de burgers vinden het vooral jammer dat panden in handen vallen van vastgoedverdieners. Dat leidt volgens de bewoners ook tot minder verbinding in de buurt.

Vorig jaar nam de Rotterdamse raad al een motie aan waarin het college werd opgedragen om maatregelen te nemen tegen de toenemende kamerverhuur.