Jana trad op met Santana en Pink Floyd: 'Ik vond het ook bizar'

In de nu te bekijken slotaflevering keert Sander terug naar het Kralingse Bos met een van de artiesten van destijds: de Rotterdamse dichter Jana Beranova. Zij las haar gedichten op het festival voor.

Zo deelde ze samen met grote namen als Santana en Pink Floyd het podium. Ook voor Jana was dat een hele happening, want meerdaagse openluchtfestivals bestonden er voor Holland Pop nog helemaal niet. "Nou ja, we stonden niet op hetzelfde podium", vertelt ze lachend aan Sander. "Maar wel op hetzelfde festival, en dat vind ik al bizar."

De gedichten over vrede gingen er bij het vredelievende publiek, dat grotendeels uit hippies bestond, in als koek. Ze droeg ze dan ook uit het hart voor. Jana wist precies waar ze het over had: ze was zelf met haar ouders uit Tsjechië gevlucht en in Nederland terecht gekomen. "Eigenlijk ben ik een dichter van de vrede. Dat ben ik nog steeds."

Vijftig jaar later koestert ze de herinneringen aan Holland Pop. "Het was een mooi samenzijn. Mensen waren niet egoïstisch, maar echt met elkaar. Dat herinner ik me goed."

De hele aflevering is nu te bekijken bovenaan dit bericht.