Corona in verpleeghuis Maassluis; bezoek niet meer mogelijk

Verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis heeft per direct een bezoekstop ingevoerd vanwege het coronavirus. Vanochtend kreeg de instelling de bevestiging dat zes bewoners zijn besmet.

"Gisteren waren er al vermoedens en vanochtend werden deze bevestigd", zegt een woordvoerder van de Argos Zorggroep, de instelling waar De Tweemaster onder valt. "Voor zover bekend zijn er vanochtend zes besmettingen geconstateerd, maar we hadden gisteren uit voorzorg de afdeling waar deze mensen op zitten al afgesloten."

Geen bezoek

Voor de bewoners van het verpleeghuis - waar ouderen zitten die niet meer zelfstandig kunnen wonen - is het een bittere pil. Vanaf 15 juni was de bezoekregeling juist verruimd, maar die wordt nu per direct stopgezet om verdere besmetting te voorkomen. "Dat is natuurlijk hartstikke vervelend voor de bewoners", legt de woordvoerder uit. "Maar het is nodig voor de veiligheid van de bewoners."

Ondertussen zijn de besmette bewoners naar een andere locatie verplaatst in Vlaardingen. "Hier kunnen deze bewoners high-care verzorging krijgen en worden ze tegelijkertijd weggehaald bij de bewoners die niet zijn besmet."

Wanneer de bezoekstop weer wordt ingetrokken is nog onduidelijk. Dit is volledig afhankelijk van het verloop van het aantal besmettingen.