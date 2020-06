Ondernemers Numansdorp hebben eindelijk hun straatstickers

Straatstickers plakken in Numansdorp

Het is wat aan de smalle kant op de trottoirs van de Voorstraat in het winkelhart van Numansdorp. De ondernemers hebben dan ook bij de gemeente aan de bel getrokken omdat ze de 1,5 meter niet meer konden waarborgen. De gemeente heeft luisterend oor geboden en met de ondernemers overlegd.

Samen hebben gemeente en ondernemers besloten dat gifgroene strepen op de straat worden getrokken met de looprichting en waarschuwingsstickers met de tekst 'afstand houden'.

"We hebben gekozen voor het aanbrengen van lijnen zodat onze inwoners weten aan welke kant van de lijn ze het beste kunnen lopen en op die manier makkelijker 1,5 meter afstand kunnen houden", vertelt wethouder Beheer en Onderhoud Openbaar Gebied Harry van Waveren.

Veel andere dorpen en steden hebben maanden geleden al dezelfde strepen aangebracht. Ondernemer en bestuurslid van de ondernemersvereniging Fokke van der Berg vindt Numansdorp dan ook wat aan de late kant. "Wij hebben als winkeliers al eerder aan de bel getrokken maar dan moet het op dat moment nog in gang worden gezet en, zoals we weten, werkt de overheid in zulk soort zaken niet heel erg vlot."

Een bezoeker van het winkelcentrum vind het ook wat aan de late kant "ze hadden dit eerder moeten doen. Mensen worden juist nu wat makkelijker en vragen zich misschien af waarom dit pas nu gebeurt." Een tweede inwoner vindt juist dat de strepen juist duidelijkheid scheppen en daar hebben mensen op dit moment juist behoefte aan.

Wanneer de strepen weer weg kunnen, is nog onzeker maar volgens wethouder Van Waveren blijven ze in ieder geval tot het einde van het jaar.