'Het is weer even wennen aan toeristen in Kinderdijk'

Ralph en Berbel uit Berlijn zijn een rondje Nederland aan het maken. Ze genieten volop van de molens en de rust. "Het is hier heerlijk. We genieten van onze vakantie!"

De Duitsers zijn in de minderheid vandaag. Vooral toeristen uit eigen land weten de trekpleister te vinden. Martijn en Marylon uit Benthuizen kochten vandaag het eerste kaartje. Ze waren er vroeg bij.

"Het was rustig en prachtig! Iedereen is weer enthousiast om de molens te laten zien", vertelt Marylon. Het stel was erg te spreken over de rust en het ontbreken van grote groepen toeristen. "We hebben op een unieke manier een stukje van ons eigen land kunnen zien."

De massa's toeristen die Kinderdijk normaal bezoeken, blijven voorlopig weg, verwacht Jan-Dirk Verheij van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. De stichting richt zich nu op toeristen uit eigen land.

Wennen aan de toeristen

Voor molenaar Cock van den Berg waren het rustige weken. Hij genoot stiekem wel van de stilte. "Ik moet wel weer even wennen aan de toeristen. Het was geen straf om drie maanden thuis te zijn!"

Maar de ervaren molenaar heeft er ook wel weer zin in om zijn molen te laten zien aan toeristen. Hij gaf zijn molen vandaag zelfs nog even een extra likje verf.

De molen is de afgelopen weken helemaal corona-proof gemaakt. Zo heeft de molenaar een aparte uitgang gecreëerd zodat toeristen elkaar niet kruisen in de smalle molen. "Het is een andere wereld geworden. Het massale is weg."