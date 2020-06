Stadiondirecteur Van Merwijk over versoepelingen: 'Alles is mogelijk in De Kuip, ook op anderhalf meter'

Stadiondirecteur Jan van Merwijk van De Kuip in Rotterdam is opgelucht over het goede nieuws van het kabinet. Premier Rutte maakte zojuist bekend tijdens de laatste 'corona-persconferentie' dat voetbalclubs vanaf 1 september weer wedstrijden mogen spelen met publiek.

De versoepeling van de lockdown betekent ook nieuwe uitdagingen, want alles moet wel op anderhalf meter blijven gebeuren. "Alles is mogelijk in De Kuip", begint Van Merwijk stellig. Hij hield de afgelopen tijd ook rekening met een doemscenario: "We hielden er serieus rekening mee dat we dit hele jaar nog zonder publiek zouden moeten spelen. Dus we zijn heel blij met dit nieuws."

Krap en op elkaar

"De Kuip is natuurlijk niet hierop gemaakt", vervolgt de stadiondirecteur. "De toiletten zijn krap en de stoelen staan dicht op elkaar. Daar zitten wel wat uitdagingen in. Zo zullen we de indeling van de tribune aan moeten pakken zodat het toch mogelijk is om de afstand te waarborgen."

De komende tijd gaan Van Merwijk en zijn team hiermee druk aan de slag. "Op landelijk niveau is er nu ook een werkgroep die actief kijkt hoe dit soort vraagstukken aangepakt moeten worden", legt hij uit op de vraag of het halen van wat eten en drinken in de rust wel mogelijk zal zijn. "Op de begane grond zitten de kraampjes voor eten en drinken wel ver uit elkaar. Dat vonden we altijd een nadeel, maar is in dit geval een voordeel."

Spreiding

Verder zit de uitdaging hem vooral in het spreiden van het publiek, zowel bij binnenkomst in het stadion als het verlaten daarvan. "Niet iedereen moet tegelijk voor de poorten staan en na afloop ook niet tegelijk eruit. Dat moet ook de druk op het OV beperken."

Hoe die supporters uiteindelijk verdeeld gaan worden over de wedstrijden, laat Van Merwijk nog in het midden. "Het wordt later nog besloten hoe we dat gaan invullen. Om het voller te krijgen kan je sowieso kijken naar het toelaten van meer kinderen onder de twaalf jaar of gezinnen die bij elkaar kunnen zitten. Maar definitieve keuzes daarover hebben we nog niet gemaakt."

Seizoenskaart

Of bij binnenkomst van iedereen de temperatuur moet worden gemeten, is ook iets waar volgens Van Merwijk de landelijke werkgroep zich nog over moet buigen. "Maar het voordeel aan onze situatie is wel dat de meeste kaarten verdeeld zullen worden onder de seizoenskaarthouders. Dus mocht er toch een besmetting zijn, dan kunnen we dat achteraf goed herleiden tot waar die persoon zat en welke supporters in de buurt zaten binnen dat vak.'

Uiteindelijk moeten de maatregelen De Kuip er bovenop helpen na een paar dramatische maanden. "Van een faillissement is geen sprake geweest. Maar het stoppen van de competitie, mislopen van meerdere evenementen en het uitblijven van bezoekers levert je toch een paar miljoen verlies op", besluit Van Merwijk, voor wie het bericht van Rutte dan ook als muziek in de oren klinkt. "En uiteindelijk willen we natuurlijk zo snel mogelijk terug naar een volledig volle Kuip, maar daar hebben wij helaas geen invloed op."