Profclubs kunnen vanaf 1 juli weer oefenen

Tijdens de maanden juli en augustus moeten de stoelen in De Kuip nog wel leeg blijven.

Goed nieuws voor alle voetbalclubs die willen toewerken naar het nieuwe seizoen. Vanaf 1 juli kunnen alle betaald voetbalclubs weer oefenen. Al moet het wel zonder publiek, dat is pas vanaf 1 september bij de officiƫle start van de competitie weer welkom.

Dit maakte het kabinet zojuist tijdens de voorlopig laatste persconferentie rond het coronavirus bekend. Zij namen het advies van het Outbreak Management Team over om fysieke beperkingen voor alle contactsporten per 1 juli op te heffen.

Het betekent dat alle clubs zich twee maanden kunnen voorbereiden op het nieuwe voetbalseizoen. Vanaf 1 september mogen de clubs ook fans welkom heten in de verschillende stadions, maar de invulling daarvan moet nog bepaald worden door een landelijke werkgroep. Wat wel zeker is, is dat uitsupporters tot nadere orde niet welkom zullen zijn bij de wedstrijden.