Mondkapje in het openbaar vervoer blijft, maar iedereen mag weer reizen

Voor het openbaar vervoer gold lange tijd het advies om dat alleen te gebruiken als je écht moest reizen, bijvoorbeeld voor werk. Die boodschap wordt nu veranderd in: mijd drukte en de spits. Ook blijft het advies overeind om zoveel mogelijk thuis te werken. En: wie met bus, trein, tram of metro wil, moet nog steeds een mondkapje op.

"We zijn ontzettend blij dat we meer reizigers mogen verwelkomen en steeds meer de maatschappelijke rol mogen vervullen die we zo graag spelen: mensen bij elkaar brengen en bijdragen aan een leefbare stad en regio", laat RET-directeur Maurice Unck in een reactie weten.

Carpoolen

Ook voor touringcars en taxichauffeurs worden de beperkingen opgeheven. Let wel: ook hier blijft een mondkapje verplicht.

De touringcarbedrijven klaagden de afgelopen tijd steen en been. Ze begrepen niet waarom bij hen zitplaatsen moesten worden afgekruist, terwijl vliegtuigmaatschappijen hun Boeings wel tot de nok mochten vullen met passagiers.

Carpoolen is vanaf volgende week ook weer toegestaan. Er geldt dan geen limiet meer voor het aantal personen in een auto. Wel wordt een mondkapje aangeraden bij passagiers uit verschillende huishoudens.

Voor alle vormen van vervoer blijft het advies: heb je klachten, blijf dan thuis, benadrukte Rutte.