ANWB vraagt vanwege drukte op fietspaden om nieuwe kijk op verkeer

Zo verwacht de ANWB dat er meer verkeersslachtoffers zullen vallen als er niets verandert. "We zien nu al dat, ondanks dat er minder verkeer is, het aantal fietsslachtoffers niet is gedaald", laat Ronald de Jong weten. Hij is manager Mobiliteit & Verkeersveiligheid bij de ANWB.

Volgens de Jong was het voor de coronacrisis al vol op de wegen en fietspaden en dat zal alleen maar erger worden. "We zien uit ons eigen onderzoek dat 27% van de Nederlanders aangeeft meer te willen gaan fietsen. Als dat er bijkomt op de huidige infrastructuur, dan is er gewoon simpelweg te weinig ruimte om dat te faciliteren. Het betekent dat er onvermijdelijk conflicten en ook ongelukken zullen ontstaan."

Voertuigen scheiden

Gemeentes moeten daarom opnieuw naar de inrichting van steden kijken. "Dat betekent dat je op basis wat wij voertuigfamilies noemen, kijkt welke voertuigen waar in de stad moeten zijn. Waarbij je zo veel mogelijk probeert te voorkomen dat zware en minder zware voertuigen elkaar kruisen", aldus de Jong.

Drukte echt oplossen

De gemeente Rotterdam is al bezig met een aantal proeven waarbij op drukke kruispunten meer ruimte wordt gemaakt voor fietsers, zoals aan de voet van de Erasmusbrug. Maar dat gaat ten koste van de ruimte voor auto's. "Als dat vanuit een integrale aanpak gebeurt, dan is dat een goed idee", zegt de Jong.

"Maar wat we nu veel zien, zeker in het coronatijdperk, is dat er straten worden afgesloten voor auto's. Dat verplaatst het probleem, terwijl je juist wil dat het probleem echt wordt opgelost. Dat betekent dat je opnieuw moet kijken naar 'wat wil ik met een gebied? Welk voertuig wil ik dat er dominant is?' en daar de infrastructuur op moet inrichten."