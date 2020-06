Rutte: 'Door afstand te houden, geven we ruimte aan elkaar'

Zolang mensen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden, geldt vanaf 1 juliĀ geen maximumaantal bezoekers meer voor bijeenkomsten. Dat heeft premier Rutte bekendgemaakt op de voorlopig laatste persconferentie over de coronacrisis. Volgens de premier vraagt de versoepeling veel van ieders verantwoordelijkheid. "Door afstand te houden, geven we ruimte aan elkaar."

Voorwaarde voor de bijeenkomsten is dat deelnemers van tevoren wordt gevraagd of ze symptomen van COVID-19 vertonen, de zogenoemde triage. Voor bijeenkomsten zonder triage blijft wel een limiet gelden. Binnen is dat maximaal honderd mensen en in de buitenlucht 250. Voor alle bijeenkomsten wordt reserveren verplicht.

Vanaf 1 juli zijn ook kermissen en braderieën weer mogelijk. Een gemeente moet daar wel een vergunning voor verlenen. Ook een concert in een park mag weer. Grote festivals zullen er nog niet direct zijn. Daarvoor moet nog zoveel geregeld worden, onder meer qua vergunningen, dat het vermoedelijk tot half augustus duurt voordat er sprake van kan zijn, zei Rutte.

Betaald voetbal

Vanaf 1 september is onder voorwaarden weer publiek welkom bij wedstrijden in het betaald voetbal. De anderhalvemeter-regel geldt wel, van binnenkomst tot vertrek. Ook zijn spreekkoren niet toegestaan om de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden.

Middelbare scholen kunnen na de zomervakantie weer helemaal open. Voorwaarde is dat scholen hygiënemaatregelen treffen en dat voor die tijd het coronavirus niet is opgelaaid. De middelbare scholen zijn al sinds 2 juni gedeeltelijk open.

Sekswerkers

Discotheken en nachtclubs vallen niet onder de bedrijven waarvoor de coronaregels worden versoepeld. Voor deze sector is er op 1 september "een nieuw weegmoment", zei premier Rutte woensdagavond.

Sportscholen en sauna's mogen wel weer open, mits de anderhalve meter wordt gerespecteerd. En ook sekswerkers mogen vanaf 1 juli weer aan de slag.