A16 richting Rotterdam grotendeels weer open

De A16 ter hoogte van Dordrecht was woensdag urenlang gesloten. Foto: Dave Datema

Automobilisten die over de A16 in de richting Rotterdam willen, hoeven niet meer om te rijden. De weg ging bij Dordrecht woensdagmiddag dicht na een aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenauto. Rond 20:00 uur is hij grotendeels vrijgegeven.