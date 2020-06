Steeds meer reizigers doen mondkapje af in het OV: 'ze spelen Russisch roulette'

Mondkapjes blijven verplicht in het OV, maar steeds minder mensen houden zich daaraan. Dat zegt reizigersorganisatie Voor Beter OV. Steeds meer mensen doen nadat ze zijn ingestapt in de metro of trein hun mondkapje af. Ze spelen zo 'Russische roulette met de gezondheid van anderen', aldus de belangenclub.

"Er is ook geen sprake van 'eigen verantwoordelijkheid', want de gevolgen zijn niet voor de overtreder zelf, maar diens medepassagiers." Daarnaast vindt Voor Beter OV dat de gewenningsperiode sinds 1 juni nu wel voorbij is en dat overtreders het dus met opzet doen. "Op station, metrohaltes en in voertuigen wordt tot vervelens toe omgeroepen dat mondkapjes onderweg verplicht zijn en stations en voertuigen hangen vol met stickers en affiches daarover."

Voor Beter OV vindt dat er beter gecontroleerd moet worden in het OV en wil af van de eerste waarschuwing. Ze vragen om voortaan direct boetes op te leggen en die daarnaast te verhogen van 90 naar 300 euro.