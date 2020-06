Directrice Ahoy: 'We gaan ons best doen Jeugdland nog te organiseren deze zomer'

Directrice Jolanda Jansen van Ahoy is nog niet heel enthousiast over de versoepelingen van de coronamaatregelen die woensdagavond bekend werden gemaakt. Maar het is wel een begin. Ze zegt haar best te doen deze zomer nog evenementen te organiseren. "Ook het organiseren van Jeugdland is iets wat we gaan oppakken."

Vanaf 1 juli is er geen maximum aantal bezoekers meer, maar wel moet te allen tijde anderhalve meter afstand worden gehouden. Dit maakt dat er weer evenementen kunnen worden gehouden. "Het is zeker een goede eerste stap", zegt Jansen.



Drieduizend bezoekers ontvangen

De directrice zegt dat Ahoy al voorbereid was op deze versoepeling. "In onze grootste zaal, de Arena, passen vijftienduizend mensen. Nu kunnen daar zo'n drieduizend mensen in. Financieel kan dat niet uit, maar het is goed in ieder geval weer een eerste stap te maken."

Met maar een kwart van de eigenlijke capaciteit wordt het organiseren van evenementen anders. "Beurzen en congressen zijn relatief eenvoudiger te organiseren. Mensen lopen dan gewoon rond net als in de supermarkt. Het is fijn dat we daar in de zomer mee kunnen beginnen."

Concerten op kleine schaal

Wel ziet Jansen kansen om deze beurzen zo goed mogelijk neer te zetten. "We kunnen in de avond langer doorgaan. Zeker voor na de zomer zien wij kansen voor beurzen. En voor concerten en evenementen ligt er nu een aantal plannen en gaan we kijken wat we in kleinere schaal kunnen doen."

Jansen heeft al wel een idee over wat er kan gaan komen. "Er zijn zeker Nederlandse artiesten die staan te popelen weer op het podium te staan. We gaan kijken wat we de komende tijd kunnen doen. We kunnen snel schakelen."

Jeugdland

En ook voor de jeugd gaan ze bij Ahoy hard aan de slag. Want de jongeren hoeven geen anderhalve meter afstand te houden. "Jeugdland organiseren is ook een van de zaken die we gaan oppakken. Want daar doen we veel kinderen altijd een plezier mee. We zetten alles op alles om dit mogelijk te maken."