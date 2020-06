Reisverbod voor spugen in het Rotterdams openbaar vervoer

Mensen die spugen in tram, bus en metro krijgen in Rotterdam een reisverbod opgelegd. Dat hebben de gemeente, justitie en het openbaar ministerie besloten naar aanleiding van de toename van het aantal spuugincidenten.

Sinds de intrede van het coronavirus en de mogelijke besmetting door het spugen wordt spugen juridisch beoordeeld als poging tot mishandeling. De eerdere incidenten hadden grote impact op het personeel.

In het openbaar vervoer was al een reisverbod voor schennisplegers in de metro, bedelaars in de metro en voor misdragingen, spugen en geweld in de tram.

