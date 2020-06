RET roept reizigers op een tram later te nemen als het druk is

Met de nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen zijn alle stoeltjes in het openbaar vervoer weer beschikbaar. Directeur Maurice Unck van de RET is blij met de ontwikkelingen, maar stelt veilig ov voorop.

"Het is een rare gewaarwording geweest de afgelopen maanden", vindt Unck. Maar veertig procent van de stoeltjes in het ov mocht bezet zijn. Vanaf 1 juli mag dat weer honderd procent zijn. "Het is ook heel fijn voor Nederland."

Ook voor de vervoerder is het fijn. Afgelopen maanden kreeg de RET financiële steun om alle trams, bussen en metro's te kunnen laten rijden. "Gratis ov bestaat niet. We zijn blij dat de reizigersinkomsten groter worden, maar dat zal nog niet tot de honderd procent gaan."

Vijfendertig procent bezet

De afgelopen weken groeide het aantal mensen in het ov al licht. "We begonnen met dertig en dat ging langzaam naar vijfendertig procent. In de weekenden is het het drukst, daar gaan we van veertig naar vijfenveertig procent. We zijn blij dat het weer kan en dat mensen weer welkom zijn."

Verplichte mondkapjes worden gedragen

Ook wordt in de voertuigen van de RET het verplichte mondkapje goed gedragen. "Over het algemeen zie je dat mensen het echt doen. Wij handhaven gewoon en onze boa’s zijn volop actief. Die hebben het veel drukker met zwartrijders dan met mensen die geen mondkapjes dragen."

Nu dat meer mensen het ov zullen gaan gebruiken, roept Unck nogmaals op om op elkaar te letten. "Wij hebben als motto gekozen: veiligheid doe je samen. Mensen let een beetje op jezelf. Als het erg druk is, wacht dan even. We hebben een hoge frequentie. We hebben veel meer plek straks, maar we blijven oproepen om even te wachten als het druk is."

Lees meer