Rendement zit niet alleen in stenen, ook in mensen: het Zelfregiehuis wil niet verhuizen

'Met een ontbijt in de strijd!' Onder deze noemer protesteert het Zelfregie Huis in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken tegen de verkoop van het pand waar ze in zitten. De huisbaas, de gemeente Rotterdam, wil via een veiling van het pand af.